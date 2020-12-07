На Сахалине стартовала вакцинация от коронавируса

Вакцинация против COVID-19 началась на Сахалине, сообщает региональное правительство.

В Южно-Сахалинск поступила первая партия вакцины «Спутник V» - 300 доз. Губернатор области Валерий Лимаренко ранее «провел ряд рабочих совещаний в Москве, чтобы ускорить поставку препарата на острова».

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Первыми вакцину получат медицинские работники, а в ближайшие месяцы - большое количество людей.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.

«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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