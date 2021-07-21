На Олимпиаде в Токио выявили 10 новых случаев заражения COVID-19

На Олимпийских играх в Токио выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых - у спортсмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на систему внутренних сообщений для участников Игр.

Олимпиаду-2020 могут отменить за несколько дней до открытия

ПЦР-тесты были взяты 19 и 20 июля. Всего с 1 июля в Токио выявили 81 случай заражения коронавирусом среди иностранцев и японцев, которые имеют отношение к проведению Олимпиады.

Как сообщалось, вариант с отменой Олимпийских игр в Токио за несколько дней до церемонии открытия не исключен. Решение будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОлимпийские Игры
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