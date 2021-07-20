Олимпиаду-2020 могут отменить за несколько дней до открытия

«Мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, так что будем оценивать ситуацию по ходу», - заявил Муто Sky Sports.

Сегодня на Олимпиаде были сданы 9 новых положительных тестов на коронавирус. Всего их число превысило 70. В стране 20 июля зафиксировали почти 2400 новых случаев заражения.

