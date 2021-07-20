Олимпиаду-2020 могут отменить за несколько дней до открытия

Вариант с отменой Олимпийских Игр в Токио за несколько дней до церемонии открытия не исключен. Как пояснил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто, решение будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом.

Токио-2020. Доступ на Олимпиаду для журналистов - отдельный вид спорта

«Мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, так что будем оценивать ситуацию по ходу», - заявил Муто Sky Sports.

Сегодня на Олимпиаде были сданы 9 новых положительных тестов на коронавирус. Всего их число превысило 70. В стране 20 июля зафиксировали почти 2400 новых случаев заражения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусЯпонияТокиоОлимпиада
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