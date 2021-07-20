Олимпиаду-2020 могут отменить за несколько дней до открытия
Вариант с отменой Олимпийских Игр в Токио за несколько дней до церемонии открытия не исключен. Как пояснил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто, решение будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом.
«Мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, так что будем оценивать ситуацию по ходу», - заявил Муто Sky Sports.
Сегодня на Олимпиаде были сданы 9 новых положительных тестов на коронавирус. Всего их число превысило 70. В стране 20 июля зафиксировали почти 2400 новых случаев заражения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19
- Зюганов подтвердил участие Грудинина на выборах в Госдуму
- Козак заявил, что Россия готова поддержать любые мирные договоренности по Донбассу
- КПРФ отказалась подписывать соглашение с «Единой Россией» о санитарной безопасности на выборах
- Богатейший человек мира Джефф Безос совершил космический полет
- Стало известно, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года
- Начальнику ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы
- Китайские власти отменили штрафы за рождение третьего ребёнка
- В НАО установят посты для проверки документов из-за COVID-19
- Депутат Резник прекратил избирательную кампанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru