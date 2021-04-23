На Кипре введут жесткий карантин
Власти Кипра приняли решение серьезно ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости.
На Кипре продолжает расти количество заболевших, за прошедшие сутки было выявлено 927 новых случаев.
Поэтому планируется ввести комендантский час с девяти вечера до пяти утра. Будут запрещены мероприятия со зрителями, приостановит работу общепит и торговля. Работать будут только продуктовые магазины. Такие меры будут действовать с 26 апреля до 9 мая.
Решение совета министров огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, сообщает Газета.ру.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, что российских туристов, которые находятся в Турции и Танзании, вывезут в РФ до 1 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Число рейсов из России на курорты Египта станет известно во второй половине мая
- Собянин: Около трети услуг МФЦ Москвы переведут в онлайн в 2021 году
- Байден обрадовался призыву Путина к международному сотрудничеству по климату
- Россияне стали экономить на продуктах из-за пандемии
- На Кипре введут жесткий карантин
- Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины
- Попова: Россия вышла на определенное плато по COVID-19
- Андрей Бочкарев: один из тоннелей Большой кольцевой линии метро пройдет под руслом Москвы-реки
- Злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа
- «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут на большом экране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru