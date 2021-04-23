На Кипре введут жесткий карантин

Поэтому планируется ввести комендантский час с девяти вечера до пяти утра. Будут запрещены мероприятия со зрителями, приостановит работу общепит и торговля. Работать будут только продуктовые магазины. Такие меры будут действовать с 26 апреля до 9 мая.

Решение совета министров огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, сообщает Газета.ру.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, что российских туристов, которые находятся в Турции и Танзании, вывезут в РФ до 1 мая.

