Мясников высмеял рекомендацию не заниматься сексом после вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что вакцинация и сексуальная близость никак не связаны между собой, подобного рода советы он назвал непрофессиональными. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, существует целый рад рекомендаций, которые ничего общего не имеют с реальным положением вещей, а только ухудшают отношение граждан к вакцинации.

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Так, специалист удивился призывам не мочить место укола в течение трех дней и полностью отказаться от алкоголя и курения. Мясников уверен, что злоупотреблять вредными привычками и правда не стоит, но в целом это не может сиюминутно повлиять на вакцинацию.

Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН назвал бредом высказывание замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера, который накануне заявил РИА Новости, что после вакцинации не рекомендованы повышенные нагрузки, в том числе секс, который он назвал энергозатратным.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВакцинацияСекс
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