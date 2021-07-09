Мясников высмеял рекомендацию не заниматься сексом после вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что вакцинация и сексуальная близость никак не связаны между собой, подобного рода советы он назвал непрофессиональными. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, существует целый рад рекомендаций, которые ничего общего не имеют с реальным положением вещей, а только ухудшают отношение граждан к вакцинации.