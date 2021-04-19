«Железный занавес». Мясников назвал полумерой закрытие Турции и Танзании

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в эффективности закрытия отдельных стран для российских туристов с точки зрения борьбы с коронавирусом. Ранее власти приостановили поездки в Турцию и Танзанию до начала лета из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих странах.

«Всплеск новых заражений в России произошел не из-за завозных случаев. Это все, что находится на наших территориях. Только один процент или меньше из приезжающих сдает положительный тест. При этом ни одного из них нет с симптоматикой, температурой - больного. Поэтому насколько реальны тесты, а сколько среди них ложноположительных, мы не знаем, поскольку процент ложноположительных тестов примерно такой же. То, что новые штаммы вирусов уже есть в России, мы признаем, говорим вот столько-то британского штамма, столько-то южноафриканского. На самом деле мы не знаем, сколько. Это сколько мы уже зафиксировали. Это давно уже по стране катится. Поэтому любые закрытия границ неэффективны. Мы могли бы просто поставить железный занавес, бетонную стену, чтобы ни одна птица не пролетела. А все остальное либо полумеры, либо демонстрация активности, либо решение каких-то параллельных задач», - заявил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.

