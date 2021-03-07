Мясников развеял популярное заблуждение о раке груди
Постоянное ношение бюстгальтера не приводит к возникновению у женщин рака груди. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
«Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди», — цитирует его РИА Новости.
Отказ от алкоголя и курения, правильное питание и физические нагрузки, считает Мясников, помогут защититься от заболевания.
Также эксперт рекомендовал женщинам, начиная с 40-летнего возраста, ежегодно делать маммографию.
Ранее американские ученые выяснили, что лишний вес и связанные с ним нарушения метаболизма связаны с развитием около четырех процентов случаев рака, которые диагностируются на планете. Такие выводы они опубликовали в журнале CA.
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