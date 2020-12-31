Мясников рассказал, какая ошибка при похмелье может представлять смертельную опасность

Российский врач, телеведущий Александр Мясников предупредил об ошибке, которая представляет смертельную опасность при похмелье.

В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что к летальному исходу может привести поход в баню, так как похмелье - это сильнейшее обезвоживание, а сам олкаголь оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. «Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — сказал врач.

По его словам, единственный способ избежать похмелья — умеренно употреблять спиртные напитки. Чтобы меньше опьянеть, Мясников советует за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще рюмку подсолнечного масла.

Назван напиток, вызывающий тяжелое похмелье

Ранее были названы средства, позволяющие избавиться от похмелья, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрия Сиволапа.

Он рекомендует на следующий день после принятия алкоголя обязательно выпить воды - «с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно».

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ФОТО: pixabay.com
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