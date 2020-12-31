Мясников рассказал, какая ошибка при похмелье может представлять смертельную опасность

Российский врач, телеведущий Александр Мясников предупредил об ошибке, которая представляет смертельную опасность при похмелье.

В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что к летальному исходу может привести поход в баню, так как похмелье - это сильнейшее обезвоживание, а сам олкаголь оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. «Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — сказал врач.

По его словам, единственный способ избежать похмелья — умеренно употреблять спиртные напитки. Чтобы меньше опьянеть, Мясников советует за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще рюмку подсолнечного масла.