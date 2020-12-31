Мясников рассказал, какая ошибка при похмелье может представлять смертельную опасность
Российский врач, телеведущий Александр Мясников предупредил об ошибке, которая представляет смертельную опасность при похмелье.
В эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что к летальному исходу может привести поход в баню, так как похмелье - это сильнейшее обезвоживание, а сам олкаголь оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. «Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — сказал врач.
По его словам, единственный способ избежать похмелья — умеренно употреблять спиртные напитки. Чтобы меньше опьянеть, Мясников советует за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще рюмку подсолнечного масла.
Ранее были названы средства, позволяющие избавиться от похмелья, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрия Сиволапа.
Он рекомендует на следующий день после принятия алкоголя обязательно выпить воды - «с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно».
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