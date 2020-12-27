Назван напиток, вызывающий тяжелое похмелье

По мнению специалистов, интенсивность цвета виски свидетельствует о его коварных последствиях, в то время как бесцветный алкоголь человеку переварить проще. Причина в том, что всевозможные примеси, которые создают цвет и вкус напитка, ухудшают общее состояние потребителя.

Второе место в антирейтинге у темного рома, третье – у бурбона, на четвертом месте - красное вино, на пятом - бренди.

Из-за того, что в коктейлях может быть смешано несколько видов алкоголя, эксперты выделили их в «отдельную строку».

Как и пиво. Не только его цвет, но и количество способно значительно ухудшить состояние пьющих.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рекомендовал, как снизить пагубное воздействие алкоголя на организм человека и риск уйти в запой после долгих и частых застолий в Новый год.

«Если закусывать алкоголь, зависимость сформируется не так быстро, как если пить, не закусывая или натощак. Я, к примеру, не употребляю алкоголь на новогодних каникулах. Тем, кто употребляет, лучше делать это в меру. У каждого она, конечно, своя. Чем меньше, тем лучше. Человеку, который заботится о своем здоровье, лучше выпить в этот Новый год меньше, чем в прошлый», - посоветовал специалист.

