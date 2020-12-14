Доктор назвал простой способ избавиться от похмелья
Названы средства, позволяющие избавиться от похмелья, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрия Сиволапа.
Он рекомендует на следующий день после принятия алкоголя обязательно выпить воды - «с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно». Сиволап считает, что лекарственных средств от похмелья не существует. «Есть только антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления». Однако этот метод используется лишь в том случае, если состояние близко к коме. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.
Регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запоям, а также серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн.
Он сообщил, что «ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу».
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