Доктор назвал простой способ избавиться от похмелья

Названы средства, позволяющие избавиться от похмелья, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрия Сиволапа.

Он рекомендует на следующий день после принятия алкоголя обязательно выпить воды - «с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно». Сиволап считает, что лекарственных средств от похмелья не существует. «Есть только антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления». Однако этот метод используется лишь в том случае, если состояние близко к коме. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.