Мясников раскрыл секрет продления молодости

Он пояснил, что новые знания помогают обновлять нейроны связи головного мозга, что, в свою очередь, продляет молодость Поэтому Мясников рекомендовал учить иностранный язык или выполнять сложные физические упражнения.

«Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть», — отметил медик.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев объяснил в эфире НСН, как работа помогает поддерживать людям физическую и интеллектуальную активность.

«Работа – это жесткая дисциплина. Она позволяет сохранять жизненный тонус. Особенно мужчинам. Работа, занятость не дает развиться возрастным изменениям головного мозга, которые мы называем деменцией (слабоумием). Умственная деятельность создает тренирующий эффект для мозга - по аналогии с физическими нагрузками для наших мышц. Если человек сохраняет длительное время умственную и физическую активность, это помогает ему жить дольше», - заявил геронтолог.

