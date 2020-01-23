Пенсионерами через 40 лет будет половина россиян

К 2060 году 47% населения России будет пенсионерами вследствие глобального старения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные доклада, представленного на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Если в 1950 году в мире проживало менее 8% людей старше 65 лет, то в 2019 – уже 19%. Происходит это на фоне роста средней продолжительности жизни. По мнению авторов доклада, властям государств неизбежно придется реформировать свои пенсионные системы для обеспечения растущего числа пенсионеров при сокращении количества работающих граждан. При этом абсолютно необходимо существенное увеличение производительности труда. В докладе рекомендовано призывать людей больше откладывать на пенсию, собирать дополнительные средства на выплату пенсий посредством увеличения налогов, повысить пенсионный возраст.

В России, как известно, сделано и то, и другое, и третье. Пока это позволило теперь уже бывшему главе Пенсионного фонда России Антону Дроздову доложить, что в 2020 году пенсионеров в стране станет меньше на 800 тысяч – просто из-за увеличения пенсионного возраста. В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию к 2024 году в России поэтапно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, - напоминает сайт NSN.FM.

Пенсионная реформа сделала правительство, которое ее провело, «токсичным», что и стало одной из причин его отставки, - отмечал в эфире НСН гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, реформа «пенсионная реформа нужна, но проводить ее в крайне радикальной форме не было никакой необходимости», - убежден политолог. Тем не менее, глава нового кабинета министров Михаил Мишустин, еще даже не будучи утвержден в должности, выступил против отмены пенсионной реформы.

Шансы дожить до пенсии далеко не у всех одинаковы. Как заявлял директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов, пожилые люди в последние годы перед пенсией попадут в тяжелые условия. По мнению Иванова, в пять предпенсионных лет большинству придется либо искать работу, соглашаясь на тяжелые условия, либо довольствоваться случайными заработками, пребывая при этом в постоянном стрессе. По данным статистики, которые приводил в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев, средняя продолжительность жизни у российских мужчин сейчас составляет 68,4 года. То есть после выхода на пенсию большинству из них останется прожить в среднем всего 3,5 года. Чтобы не усложнять задачи государству.

