Мясников предупредил об опасности чрезмерного употребления крепкого чая
Врач и телеведущий Александр Мясников и генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова заявили об опасности крепкого чая, предупредив, что его частое употребление чревато серьезными проблемами со здоровьем. Об этом они заявили в эфире телепередачи «О самом главном», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».
По мнению Мясникова, без вреда для здоровья можно употреблять не более трех-четырех чашек чая в день или 300-400 мг кофеина.
Баранова добавила, что использование крепкого чая в качестве естественного стимулятора приводит к тяжелейшим последствиям для сердечной системы, а также неконтролируемому учащенному сердцебиению, тошноте, потливости и длительному нарушению сна. По ее словам, восстановление организма проходит очень тяжело.
Ранее Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. Также он добавил, что у больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- Минпросвещения: выпускников школ в новых регионах России в 2023 году освободят от ЕГЭ
- Мясников предупредил об опасности чрезмерного употребления крепкого чая
- Басманный суд отправил зампреда комитета ТПП Чернин в СИЗО
- СМИ: в ЕС могут ввести запрет на импорт алмазов из России
- Россия внесла в черный список 200 граждан США
- Калужские студенты смогут рассчитывать на стипендию в 12 тысяч рублей
- Липецкий ЗАГС назвал самые популярные имена в 2022 году
- Экоактивисты с криком попытались приклеить себя к «Крику» Мунка
- Рогов: жителям Херсона угрожают расправы и пытки со стороны ВСУ
- Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru