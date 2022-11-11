Мясников предупредил об опасности чрезмерного употребления крепкого чая

По мнению Мясникова, без вреда для здоровья можно употреблять не более трех-четырех чашек чая в день или 300-400 мг кофеина.

Баранова добавила, что использование крепкого чая в качестве естественного стимулятора приводит к тяжелейшим последствиям для сердечной системы, а также неконтролируемому учащенному сердцебиению, тошноте, потливости и длительному нарушению сна. По ее словам, восстановление организма проходит очень тяжело.

Ранее Мясников рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. Также он добавил, что у больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

