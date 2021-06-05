Мясников предупредил о смертельной опасности зубной боли

Кариес, проникая к нервным окончаниям зуба, способен привести к сильнейшим головным болям. Скопление бактерий в межзубных пробелах – к болям в сердце.

Однако, самые серьезные последствия из-за невылеченных зубов возникают с пищеварением. В отдельных случаях на этом фоне может развиться рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», - цитирует Мясникова Lenta.ru

Врач рекомендовал не реже раза в полгода посещать стоматолога, чтобы избежать проблем с зубами и негативных последствий.

Ранее главный врач стоматологической клиники Илья Антонов назвал лучшие способы чистки зубов, отметив при этом важность консультации со специалистом. Антонов посоветовал чистить зубы перед зеркалом для усвоения правил чистки. Он подчеркнул, что зачастую левши и правки уделяют неравномерное внимание разным сторонам челюсти.

