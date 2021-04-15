Стоматолог назвал лучшие способы чистки зубов

Главный врач стоматологической клиники Илья Антонов назвал лучшие способы чистки зубов, отметив при этом важность консультации со специалистом.

По словам Антонова, зубной специалист может оценить насколько правильно человек чистит зубы и дать необходимые рекомендации по движениям зубной щетки и их количеству. Стоматолог отметил, что также можно воспользоваться инструкциями, находящимися в открытом доступе.

Антонов посоветовал чистить зубы перед зеркалом для усвоения правил чистки. Он подчеркнул, что зачастую левши и правки уделяют неравномерное внимание разным сторонам челюсти.

Согласно специалисту, не менее важным в процессе чистки полости рта является чистка языка. Он отметил в эфире «Радио 1», что на этом органе собирается до 60% налета всей ротовой полости и рекомендовал чистить язык, по крайней мере, с утра.



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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Здоровье
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