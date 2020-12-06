Мясников назвал ускоряющие старение продукты
Все продукты с высоким содержанием соли, сахара и «неправильных жиров» ускоряют старение организма. Избыток жиров, который появляется из-за переедания, тоже приближает старость, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
На примере селедки он рассказал, как полезный для организма продукт становится вредным из-за того, что рыбу готовят в маринаде и она насыщается солью.
«Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся», — пояснил Мясников.
Врач посоветовал включить в основной рацион овощи, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты и фрукты, чтобы продлить молодость. При этом телеведущий допустил редкое употребление «неполезных» продуктов.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в интервью НСН дополнила перечень продуктов, употребление которых ускоряет старение.
«Относительно красного мяса согласна, напитки с добавлением сахара и газированные напитки - в тот же список. Алкоголь, естественно, ускоряет старение. Кетодиеты и высокожировые диеты могут быть опасны для здоровья. Кислота омега-6 - антагонист омега-3 - содержится в растительном масле, которое чаще всего используют в России. Пряные травы – мощнейшие источники антиоксидантов, поэтому можно предположить, что если речь идет об обильно перченной пище, то да, наверное», - дополнила список специалист.
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