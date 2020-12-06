Мясников назвал ускоряющие старение продукты

«Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся», — пояснил Мясников.

Врач посоветовал включить в основной рацион овощи, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты и фрукты, чтобы продлить молодость. При этом телеведущий допустил редкое употребление «неполезных» продуктов.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в интервью НСН дополнила перечень продуктов, употребление которых ускоряет старение.

«Относительно красного мяса согласна, напитки с добавлением сахара и газированные напитки - в тот же список. Алкоголь, естественно, ускоряет старение. Кетодиеты и высокожировые диеты могут быть опасны для здоровья. Кислота омега-6 - антагонист омега-3 - содержится в растительном масле, которое чаще всего используют в России. Пряные травы – мощнейшие источники антиоксидантов, поэтому можно предположить, что если речь идет об обильно перченной пище, то да, наверное», - дополнила список специалист.

