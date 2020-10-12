Врач-диетолог назвала продукты для сохранения молодости

Турецкие СМИ опубликовали список продуктов, которые ускоряют старение организма. Прежде всего это фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы, которые содержат трансжиры и тем самым увеличивают риск развития сердечных заболеваний. Как утверждают авторы материала, употребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, что провоцирует появление морщин и потерю упругости кожи. Из-за большого количества сахара не рекомендуется увлекаться и жареным картофелем, а также жареными колбасками, сосисками. В списке вредных значатся кофе, а также соль, которые вызывают обезвоживание организма.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в интервью НСН дополнила перечень продуктов, употребление которых ускоряет старение.

«Относительно красного мяса согласна, напитки с добавлением сахара и газированные напитки - в тот же список. Алкоголь, естественно, ускоряет старение. Кетодиеты и высокожировые диеты могут быть опасны для здоровья. Кислота омега-6 - антагонист омега-3 - содержится в растительном масле, которое чаще всего используют в России. Пряные травы – мощнейшие источники антиоксидантов, поэтому можно предположить, что если речь идет об обильно перченной пище, то да, наверное», - дополнила список специалист.