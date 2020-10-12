Врач-диетолог назвала продукты для сохранения молодости
Основатель одной из столичных клиник также рассказала НСН, почему отказ от мяса для женщин опаснее, чем для мужчин.
Турецкие СМИ опубликовали список продуктов, которые ускоряют старение организма. Прежде всего это фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы, которые содержат трансжиры и тем самым увеличивают риск развития сердечных заболеваний. Как утверждают авторы материала, употребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, что провоцирует появление морщин и потерю упругости кожи. Из-за большого количества сахара не рекомендуется увлекаться и жареным картофелем, а также жареными колбасками, сосисками. В списке вредных значатся кофе, а также соль, которые вызывают обезвоживание организма.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в интервью НСН дополнила перечень продуктов, употребление которых ускоряет старение.
«Относительно красного мяса согласна, напитки с добавлением сахара и газированные напитки - в тот же список. Алкоголь, естественно, ускоряет старение. Кетодиеты и высокожировые диеты могут быть опасны для здоровья. Кислота омега-6 - антагонист омега-3 - содержится в растительном масле, которое чаще всего используют в России. Пряные травы – мощнейшие источники антиоксидантов, поэтому можно предположить, что если речь идет об обильно перченной пище, то да, наверное», - дополнила список специалист.
Если же человек стремится не только сохранить молодость, но и здоровье, то в рационе обязательно должны быть цельные злаки и самые разнообразные овощи, листовая зелень, орехи и бобы.
«Из овощей не только привычные огурцы-помидоры, прежде всего, крестоцветные, это капуста. И белокочанная, и краснокочанная, которую могут позволить все. Содержащие бета-каротин тыква и морковь. Все эти овощи очень полезны и продлевают молодость. Мы должны в день съедать по 500 граммов свежих овощей, но большинство россиян недоедают норму катастрофически. Та же ситуация и по цельным злакам, в основном, мы едим рафинированные продукты. Источники омега-3 - это жирная морская рыба, льняное масло, орехи, семена и бобовые, они нужны, но в строго ограниченных количествах. Нужно обязательно употреблять ягоды, в том числе доступные, такие как клюква и черная смородина», - перечислила специалист.
По мнению Лидии Ионовой обязательно в достатке организм должен получать витамин D, фолиевую кислоту, которая содержится в листовой зелени.
«Что показано для мужчин. не подходит для женщин, которые из-за ежемесячных недомоганий теряют кровь. И если мы уберем мясо, и не будем заменять приемом добавок с железом, то получим железодефицитную анемию. Если мужчина с "животиком" может убрать мясо и заменить его на бобовые, то для женщины это будет опасно», - акцентировала внимание врач-диетолог.
Ранее врач-диетолог Кристина Андерссон назвала семь самых полезных и недорогих продуктов. Это лук, обладающий бактерицидным эффектом и содержащий антиоксиданты. Капуста, в которой есть серосодержащие вещества – для защиты от рака. На третьей позиции запеченный картофель. Корнеплоды, такие как морковь, пастернак и разные виды свеклы, богаты минералами, углеводами. Овес, который содержит пищевые волокна бета-глюканы. Бобовые – источник растительного белка и минералов и яйца – природные мультивитамины.
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