Диетолог составил список продлевающих молодость продуктов

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскрыл список продуктов, которые могут продлить молодость и обеспечить хорошее самочувствие, сообщает Газета.ru.

«Первый продукт — зеленый чай. В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм», — цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

В список продуктов, сохраняющих молодость, входит также рыба, оливковое масло и льняное семя. В них много ненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН отметила, что когда все СМИ наперебой твердят о здоровом образе жизни, невозможно продолжать питаться только фастфудом.

«Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать», - отметила медик.

