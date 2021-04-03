Мясников назвал самый полезный способ приготовления картофеля
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что наиболее полезно для здоровья готовить запеченный в кожуре картофель.
По мнению Мясникова, после чистки картофеля в нем остается мало полезных веществ. Об этом он сообщил эфире телеканала «Россия 1».
«Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой», — объяснил медик.
При готовке клубней в кожуре во время запекания сохраняется большая часть полезных компонентов. Кроме того, блюда не требует добавления масла, что делает его диетическим.
Ранее Мясников рекомендовал позаимствовать из украинской кухни преобладание большого количества растительной пищи и посоветовал избавиться от и высококалорийных блюд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 021 / сут.
Умерли
100 тыс.+384 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 618 / сут.
- Мясников назвал самый полезный способ приготовления картофеля
- Клип Манижи опередил видео конкурентов на «Евровидении-2021»
- Роспотребнадзор: Не все тесты способны выявить антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной»
- В Донбассе украинский военный подорвался на мине
- Названа дата реванша между Макгрегором и Порье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru