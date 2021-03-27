Мясников по достоинству оценил украинскую кухню
По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, главным достоинством украинской кухни обилие овощей и фруктов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников отметил, что в украинской кухне много жирных, мясных и мучных блюд и других богатых калориями продуктов. Однако, эксперт обратил внимание также на большое количество овощей и фруктов, которые выращивают в стране.
«Что украинцу съесть - полкило овощей полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак борщ с холодцом и галушками. А вот посередине овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает», — отметил Мясников.
Он рекомендовал позаимствовать из украинской кухни преобладание большого количества растительной пищи и посоветовал избавиться от и высококалорийных блюд.
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