Мясников по достоинству оценил украинскую кухню

Мясников отметил, что в украинской кухне много жирных, мясных и мучных блюд и других богатых калориями продуктов. Однако, эксперт обратил внимание также на большое количество овощей и фруктов, которые выращивают в стране.

«Что украинцу съесть - полкило овощей полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак борщ с холодцом и галушками. А вот посередине овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает», — отметил Мясников.

Он рекомендовал позаимствовать из украинской кухни преобладание большого количества растительной пищи и посоветовал избавиться от и высококалорийных блюд.

