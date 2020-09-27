Мясников назвал главные ошибки здорового питания

Так, Мясников напомнил, что в кисломолочных продуктах с большим сроком годности не могут содержаться пробиотики. По словам телеведущего, такие продукты не содержат пользу для микрофлоры кишечника.

Вместо смузи с большим содержанием сахара Мясников рекомендует для лучшей усвояемости клетчатки есть цельные фрукты и овощи.

Кукурузные хлопья и полента также подверглись критике врача, являясь углеводным продуктом. Мясников советовал десертами с фруктозой не заменять традиционные. Фруктоза способствует повышению уровня инсулина, развитию ожирения и диабета.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН пояснила, что когда все СМИ наперебой твердят о здоровом образе жизни, невозможно продолжать питаться только фастфудом.

«Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать», - отметила медик.

