Хурму назвали опасным продуктом в рационе

Специалист пояснила, что этот фрукт содержит в себе большое количество танина (в основном он содержится в незрелых плодах) и растительных волокон. Они отрицательно влияют на желудок и кишечник, пишет «АиФ». Танины ухудшают перистальтику кишечника.

Диетолог порекомендовала употреблять не более трех плодов хурмы в день.

Ранее руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала о продуктах, которые провоцируют рак, сообщает Ura.ru.

