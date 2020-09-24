Хурму назвали опасным продуктом в рационе
Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич сообщила, что хурма является опасным для кишечника продуктом.
По ее словам, ее нельзя есть людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, также хурма не рекомендуется для питания детям. В больших количествах этот плод способ вызвать расстройства даже у здоровых людей.
Специалист пояснила, что этот фрукт содержит в себе большое количество танина (в основном он содержится в незрелых плодах) и растительных волокон. Они отрицательно влияют на желудок и кишечник, пишет «АиФ». Танины ухудшают перистальтику кишечника.
Диетолог порекомендовала употреблять не более трех плодов хурмы в день.
Ранее руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала о продуктах, которые провоцируют рак, сообщает Ura.ru.
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