Зеленский отправил переговорщиков в США для обсуждения «комплексного» мирного плана

Делегация Украины отправилась в США для переговоров со спецпредставителями американского президента Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «УНИАН».

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Встреча состоится 9 и 10 октября. Переговоры пройдут на фоне заявления со стороны Москвы об отсутствии планов по возобновлению мирного процесса. По словам Зеленского, обсуждаться будут разные варианты прекращения огня в отдельных сферах. «Мы обсуждаем все. И море, и энергетику», - указал президент.

При этом РФ заявила об отсутствии планов по переговорам с США и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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