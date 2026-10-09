Зеленский отправил переговорщиков в США для обсуждения «комплексного» мирного плана
Делегация Украины отправилась в США для переговоров со спецпредставителями американского президента Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «УНИАН».
Встреча состоится 9 и 10 октября. Переговоры пройдут на фоне заявления со стороны Москвы об отсутствии планов по возобновлению мирного процесса. По словам Зеленского, обсуждаться будут разные варианты прекращения огня в отдельных сферах. «Мы обсуждаем все. И море, и энергетику», - указал президент.
При этом РФ заявила об отсутствии планов по переговорам с США и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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