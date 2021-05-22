Мясников: «Мушки» в глазах – к инсульту

Если одновременно с ухудшением зрения возникают «мушки» перед глазами, изображение становится размытым и возникают болезненные ощущения, необходимо немедленно обратиться к врачу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта

«Любое выпадение полей зрения - срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», - пояснил эксперт.

Мясников особенно рекомендовал проявить осторожность пожилым, гипертоникам, диабетикам – людям, находящимся в зоне риска.

По словам эксперта, если возникновение «мушек» перед глазами не связано с дискомфортом, такое явление возникает из-за денатурации белка и является нормой.

Ранее кардиолог Дмитрий Напалков рекомендовал не списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. Обычно такие симптомы являются признаками инсульта.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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