Мясников: «Мушки» в глазах – к инсульту

«Любое выпадение полей зрения - срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», - пояснил эксперт.

Мясников особенно рекомендовал проявить осторожность пожилым, гипертоникам, диабетикам – людям, находящимся в зоне риска.

По словам эксперта, если возникновение «мушек» перед глазами не связано с дискомфортом, такое явление возникает из-за денатурации белка и является нормой.

Ранее кардиолог Дмитрий Напалков рекомендовал не списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. Обычно такие симптомы являются признаками инсульта.

