Мясников: «Мушки» в глазах – к инсульту
Если одновременно с ухудшением зрения возникают «мушки» перед глазами, изображение становится размытым и возникают болезненные ощущения, необходимо немедленно обратиться к врачу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
«Любое выпадение полей зрения - срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», - пояснил эксперт.
Мясников особенно рекомендовал проявить осторожность пожилым, гипертоникам, диабетикам – людям, находящимся в зоне риска.
По словам эксперта, если возникновение «мушек» перед глазами не связано с дискомфортом, такое явление возникает из-за денатурации белка и является нормой.
Ранее кардиолог Дмитрий Напалков рекомендовал не списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии. Обычно такие симптомы являются признаками инсульта.
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