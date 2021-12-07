Мясников: Коричневые макароны полезнее обычных из-за медленных углеводов

Медленные углеводы преобладают в коричневых макаронах, они позволяют инсулину в организме равномерно распределить энергию. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, полезные микроэлементы, витамины и клетчатка содержатся в оболочке зерна. Полезную оболочку, чтобы получить обычные макароны, при обработке зерна полностью уничтожают.

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Мясников также подчеркнул, что чрезмерное употребление углеводов повышает риск развития сахарного диабета, ведет к ожирению, а также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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ФОТО: РИА Новости
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