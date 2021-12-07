Мясников: Коричневые макароны полезнее обычных из-за медленных углеводов
Медленные углеводы преобладают в коричневых макаронах, они позволяют инсулину в организме равномерно распределить энергию. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По его словам, полезные микроэлементы, витамины и клетчатка содержатся в оболочке зерна. Полезную оболочку, чтобы получить обычные макароны, при обработке зерна полностью уничтожают.
Мясников также подчеркнул, что чрезмерное употребление углеводов повышает риск развития сахарного диабета, ведет к ожирению, а также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- На Москву обрушился мощнейший за 70 лет снегопад
- Песков: Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату»
- В бундестаге отвергли использование «Северного потока — 2» для давления на Россию
- Госкомиссия разрешила полет японских космических туристов на российском «Союзе»
- Глава ЦРУ: Россия может быть готова к риску по Украине
- Прибывающие в Мекку паломники должны будут пройти карантин
- СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области
- СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому порту Латакия
- В Татарстане на снимавшую на видео избиение ребенка мать завели уголовное дело
- СМИ сообщили о просьбе Украины предоставить предназначавшееся Афганистану американское вооружение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru