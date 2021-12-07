Мясников: Коричневые макароны полезнее обычных из-за медленных углеводов

Медленные углеводы преобладают в коричневых макаронах, они позволяют инсулину в организме равномерно распределить энергию. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, полезные микроэлементы, витамины и клетчатка содержатся в оболочке зерна. Полезную оболочку, чтобы получить обычные макароны, при обработке зерна полностью уничтожают.