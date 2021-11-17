Мясников назвал провоцирующий появление тромбов витамин

Специалист пояснил, что в зелени содержится витамин К, который не действует на кровь сам по себе, однако регулирует факторы ее свертываемости.

«Если мы даем кроворазжижающее лекарство, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач подчеркнул, что сам по себе витамин К не может вызывать тромбозов. Людям, которые не входят в группу пациентов с густой кровью, не стоит бояться содержащих этот витамин продуктов, пишет «Свободная пресса».

Ранее Мясников рассказал, что препараты с бисфосфонатами могут стать причиной возникновения некроза верхнечелюстного сустава, напоминает телеканал «360».

