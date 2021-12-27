Мурашко: В мире есть все необходимое для победы над COVID-19

В мире есть все необходимое для победы над COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Стремительный «омикрон». Вирусологи назвали способ защититься от нового штамма COVID-19

Он отметил, что вирусы находились на планете долгое время и всегда влияли на жизнь человека. При этом Мурашко напомнил, что многие инфекции уже удалось взять под контроль.

По его мнению, самый лучший способ защиты от инфекции – это вакцинация. Он подчеркнул, что в период пандемии система здравоохранения в России мобилизовалась и смогла противостоять коронавирусу.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал «бурное» распространение «Омикрона» в России в 2022 году.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ЗаболеванияПандемияКоронавирусРоссияМинздрав
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