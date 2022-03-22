Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

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«Ажиотажный спрос спровоцирован, в общем, каким-то фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов», – сказал глава ведомства. По его словам, все эти препараты в наличии, и никаких рисков для плановой терапии нет.

Как отметил министр, государство продолжает регулировать цены на жизненно важные лекарственные препараты списка.

Как заявил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко, с 24 февраля по 16 марта средневзвешенные цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, выросли на 5,7%. На ЖНВЛП в этот же период цены в среднем выросли на 2%.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:МедицинаЛекарстваМинздрав
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