Мурашко заявил о распространении вакцины «Спутник V» по регионам

Вакцину "Спутник V" начали распространять по регионам России. Наращиваются ее промышленные масштабы, запускается массовое производство. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на онлайн-встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

Кроме того, российский министр отметил, что Россия с весны увеличила количество коек для пациентов с коронавирусом почти в пять раз. По его словам, сейчас в стране порядка 250 тыс. Коек для лечения пациентов к ковидом.