Мурашко заявил о распространении вакцины «Спутник V» по регионам
Вакцину "Спутник V" начали распространять по регионам России. Наращиваются ее промышленные масштабы, запускается массовое производство. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на онлайн-встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
Кроме того, российский министр отметил, что Россия с весны увеличила количество коек для пациентов с коронавирусом почти в пять раз. По его словам, сейчас в стране порядка 250 тыс. Коек для лечения пациентов к ковидом.
Мурашко добавил, что в России используется около 180 тест-систем для определения наличия коронавируса.
Ранее сегодня специалисты центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что согласно промежуточным результатам исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», её эффективность составляет 92%, передает RT. Оценка проводилась среди более 16 тыс. добровольцев, получивших препарат или плацебо.
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