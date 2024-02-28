Мурашко: Выплаты медикам за работу в малых городах начнутся в середине апреля

В России выплаты медикам за работу в малых городах начнутся во второй декаде апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ.

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По его словам, при этом начисления будут сделаны с 1 марта. Как отметил глава Минздрава, в настоящее время идет подготовка соответствующих нормативных актов правительства.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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