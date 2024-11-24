Трамп займется переговорами по Украине с января

Администрация избранного президента США Дональда Трампа с первых дней работы в январе 2025 года начнет подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с Fox News рассказал конгрессмен Майк Уолц, вошедший в команду нового американского лидера как советник по национальной безопасности.

Уолц объяснил, что офис Дональда Трампа намерен сосредоточиться в первую очередь на ключевых вопросах. В числе таковых конгрессмен назвал необходимость понять, как вообще должен быть сформирован переговорный процесс, как добиться согласия Москвы и Киева приступить к диалогу, и каковы будут параметры предполагаемого соглашения.