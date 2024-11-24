Трамп займется переговорами по Украине с января
Администрация избранного президента США Дональда Трампа с первых дней работы в январе 2025 года начнет подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с Fox News рассказал конгрессмен Майк Уолц, вошедший в команду нового американского лидера как советник по национальной безопасности.
Уолц объяснил, что офис Дональда Трампа намерен сосредоточиться в первую очередь на ключевых вопросах. В числе таковых конгрессмен назвал необходимость понять, как вообще должен быть сформирован переговорный процесс, как добиться согласия Москвы и Киева приступить к диалогу, и каковы будут параметры предполагаемого соглашения.
Конгрессмен Уолц считает, что важную роль в попытке урегулирования украинского кризиса нужно отвести державам Европейского Союза. По мнению политика, такую нагрузку должны нести не только Соединённые Штаты, но и все их партнеры и союзники.
Дональд Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине еще до своего вступления в должность президента США. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года. Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что Трамп действительно может поспособствовать урегулированию украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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