Адель взяла перерыв в карьере, когда певица вернется на сцену неизвестно

Британская суперзведа Адель расплакалась на своем сотом концерте, который она давала в Лас-Вегасе. Певица сообщила, что сделает «большой перерыв» в музыке, пишет Aol.



«Мне так грустно, что мои выступления в Лас-Вегасе закончились, но я так рада, что они были. Я не знаю, когда я снова захочу выступить», — заявила Адель со сцены.