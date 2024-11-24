Адель взяла перерыв в карьере, когда певица вернется на сцену неизвестно

Британская суперзведа Адель расплакалась на своем сотом концерте, который она давала в Лас-Вегасе. Певица сообщила, что сделает «большой перерыв» в музыке, пишет Aol.

«Мне так грустно, что мои выступления в Лас-Вегасе закончились, но я так рада, что они были. Я не знаю, когда я снова захочу выступить», — заявила Адель со сцены.

Певица Адель предупредила о перерыве в творческой деятельности

С 2022 года артистка регулярно выступала по выходным в концертном зале Caesars Palace на 4000 мест. При этом ее первый концерт здесь был отменен всего за сутки из-за вспышки коронавируса среди персонала.

В июле 2024 года Адель в беседе с немецким телеканалом ZDF также говорила, что планирует сделать длительный перерыв в музыкальной карьере после завершения концертов в ЛАс-Вегасе. Артистка говорила, что пока у нее нет никаких новых музыкальных планов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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