Мурашко: В России снизилась смертность от рака
В 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — сказал глава Минздрава. Он отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время эпидемии коронавируса не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь.
Как добавил Мурашко, в прошлом году система здравоохранения России получила в онкологии оборудование, новые лекарственные препараты.
Тем временем, последствия пандемии COVID-19 для оказания онкологической помощи оказались катастрофическими, передает ТАСС слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.
По его данным, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира.
В этой связи ВОЗ запускает Общеевропейскую инициативу по борьбе с онкологией, призванную активизировать работу по борьбе с этим заболеванием.
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