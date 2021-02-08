Мурашко: В России снизилась смертность от рака

В 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — сказал глава Минздрава. Он отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения во время эпидемии коронавируса не помешала лечить пациентов, которым нужна неотложная помощь.