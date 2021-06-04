Мурашко рассказал о подготовке к исследованию вакцин от COVID-19 на детях
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует разрешить проведение исследований безопасности и эффективности применения ряда вакцин от коронавируса на детях старше 12 лет.
Министр отметил, что решение может быть принято в ближайшее время. Для российских вакцин разработали клинический проток исследования для безопасности и эффективности.
Также министр добавил, что на данный момент специалисты завершают оценку использования вакцины от коронавируса для беременных.
Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru