Мурашко рассказал о подготовке к исследованию вакцин от COVID-19 на детях

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует разрешить проведение исследований безопасности и эффективности применения ряда вакцин от коронавируса на детях старше 12 лет.

Министр отметил, что решение может быть принято в ближайшее время. Для российских вакцин разработали клинический проток исследования для безопасности и эффективности.

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Также министр добавил, что на данный момент специалисты завершают оценку использования вакцины от коронавируса для беременных.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ДетиЗдравоохранениеКоронавирусВакцина
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