Мурашко рассказал о подготовке к исследованию вакцин от COVID-19 на детях

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует разрешить проведение исследований безопасности и эффективности применения ряда вакцин от коронавируса на детях старше 12 лет.

Министр отметил, что решение может быть принято в ближайшее время. Для российских вакцин разработали клинический проток исследования для безопасности и эффективности.