Европейский регулятор не выявил критических замечаний по вакцине «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний по производственной и клинической части. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Евросовет рекомендовал впускать туристов, привитых одобренными в Европе вакцинами

Дмитриев подчеркнул, что время регистрации вакцины зависит от EMA, но никаких замечаний получено не было, поэтому продолжается рабочий процесс. Российская сторона рассчитывает, что процесс не будет политизирован.

Глава РФПИ отметил профессионализм специалистов Европейского регулятора.

Ранее сообщалось, что государства – члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении на въезд на территорию ЕС туристов, которые прошли вакцинацию одобренными в Европейском Союзе вакцинами.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаЕвросоюз
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