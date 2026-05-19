Двухместный истребитель Су-57 впервые совершил испытательный полет

Прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57 совершил первый испытательный полёт. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передаёт RT.

По словам Мантурова, новая модификация Су-57, помимо уникальных боевых характеристик, получит функционал учебно-боевого самолёта и возможности платформы боевого управления.

Вылет прошёл штатно в соответствии с планом полётного задания, машину поднял в небо шеф-пилот «ОКБ Сухого», Герой России, лётчик-испытатель Сергей Богдан

В Ростехе подтвердили, что специалисты Объединённой авиастроительной корпорации приступили к лётным испытаниям двухместной версии многофункционального истребителя. Новая машина получила обозначение Су-57Д.

Ранее Индия отказалась от покупки истребителей Су-35 ради Су-57, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
