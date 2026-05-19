Кусков назвал сроки внедрения спутниковой связи в поездах между Москвой и Петербургом
Спутниковая связь «БЮРО 1440» будет востребована на региональных железнодорожных маршрутах и в самолетах, сказал НСН Денис Кусков.
Спутниковую связь «БЮРО 1440» в поездах, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, должны будут развернуть к 2029 году, однако уже сейчас там достаточно неплохое покрытие. Об этом НСН заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В поездах Москва — Санкт-Петербург появится спутниковый интернет. Оператор низкоорбитальной спутниковой связи «БЮРО 1440» и ОАО «РЖД» согласовали план поэтапного внедрения нового поколения спутниковой связи на скоростных поездах, сообщает Telegram-канал компании «БЮРО 1440». Отмечается, что договоренность была достигнута в рамках конференции ЦИПР-2026, проходящей в Нижнем Новгороде. По словам Кускова, «БЮРО 1440» должна быть развернута к 2029 году, однако она будет больше востребована на небольших маршрутах и в самолетах.
«Спутниковая связь “БЮРО 1440” должна быть развернута уже к 2029 году, связью будут снабжать как самолеты, так и поезда. При этом все равно основной связью от Москвы до Санкт-Петербурга будет оставаться сотовая связь. Это более дешево, покрытие там достаточно неплохое. Средние скорости в поездах Октябрьской железной дороги составляют порядка 20 Мбит/с на большей части маршрута. Полагаю, “БЮРО 1440” будет больше востребована на региональных маршрутах, где не такое хорошее покрытие, и в самолетах», — сказал Кусков.
Вместе с тем собеседник НСН не стал утверждать, будут ли распространяться на эту связь ограничения и «белые списки».
«Пока говорить об этом преждевременно, но гипотетически такие ограничения распространяться не должны», — уточнил он.
Ранее стало известно, что Росавиация и производители российских самолетов прорабатывают оснащение воздушных судов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
