Кусков назвал сроки внедрения спутниковой связи в поездах между Москвой и Петербургом

Спутниковая связь «БЮРО 1440» будет востребована на региональных железнодорожных маршрутах и в самолетах, сказал НСН Денис Кусков.

Спутниковую связь «БЮРО 1440» в поездах, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, должны будут развернуть к 2029 году, однако уже сейчас там достаточно неплохое покрытие. Об этом НСН заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В поездах Москва — Санкт-Петербург появится спутниковый интернет. Оператор низкоорбитальной спутниковой связи «БЮРО 1440» и ОАО «РЖД» согласовали план поэтапного внедрения нового поколения спутниковой связи на скоростных поездах, сообщает Telegram-канал компании «БЮРО 1440». Отмечается, что договоренность была достигнута в рамках конференции ЦИПР-2026, проходящей в Нижнем Новгороде. По словам Кускова, «БЮРО 1440» должна быть развернута к 2029 году, однако она будет больше востребована на небольших маршрутах и в самолетах.

Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами

«Спутниковая связь “БЮРО 1440” должна быть развернута уже к 2029 году, связью будут снабжать как самолеты, так и поезда. При этом все равно основной связью от Москвы до Санкт-Петербурга будет оставаться сотовая связь. Это более дешево, покрытие там достаточно неплохое. Средние скорости в поездах Октябрьской железной дороги составляют порядка 20 Мбит/с на большей части маршрута. Полагаю, “БЮРО 1440” будет больше востребована на региональных маршрутах, где не такое хорошее покрытие, и в самолетах», — сказал Кусков.

Вместе с тем собеседник НСН не стал утверждать, будут ли распространяться на эту связь ограничения и «белые списки».

«Пока говорить об этом преждевременно, но гипотетически такие ограничения распространяться не должны», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Росавиация и производители российских самолетов прорабатывают оснащение воздушных судов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
