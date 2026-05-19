«Спутниковая связь “БЮРО 1440” должна быть развернута уже к 2029 году, связью будут снабжать как самолеты, так и поезда. При этом все равно основной связью от Москвы до Санкт-Петербурга будет оставаться сотовая связь. Это более дешево, покрытие там достаточно неплохое. Средние скорости в поездах Октябрьской железной дороги составляют порядка 20 Мбит/с на большей части маршрута. Полагаю, “БЮРО 1440” будет больше востребована на региональных маршрутах, где не такое хорошее покрытие, и в самолетах», — сказал Кусков.

Вместе с тем собеседник НСН не стал утверждать, будут ли распространяться на эту связь ограничения и «белые списки».

«Пока говорить об этом преждевременно, но гипотетически такие ограничения распространяться не должны», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Росавиация и производители российских самолетов прорабатывают оснащение воздушных судов терминалами для предоставления пассажирам интернета на борту. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

