Минобороны: ПВО сбили 56 украинских БПЛА за шесть часов

Днём и вечером 20 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 56 украинских беспилотников самолётного типа над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО перехватили БПЛА в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Как уточнили в Минобороны, дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также украинские БПЛА сбиты в Московском регионе и над территорией Республики Крым.

Ранее в Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
