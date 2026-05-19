Минобороны: ПВО сбили 56 украинских БПЛА за шесть часов
Днём и вечером 20 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 56 украинских беспилотников самолётного типа над территорией России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО перехватили БПЛА в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
Как уточнили в Минобороны, дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Также украинские БПЛА сбиты в Московском регионе и над территорией Республики Крым.
Ранее в Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
