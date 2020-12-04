Мурашко осудил попытки политизировать вакцинацию от COVID-19

В ходе видеообращения, показанного на заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, Мурашко сказал, что антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска «эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер», сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 4 декабря стартует электронная запись на вакцинацию от коронавируса для работников сфер образования, здравоохранения и городских служб, передает Ura.ru.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны. По его мнению, вопрос вакцинации сейчас является одним из самых главных.

