Мурашко осудил попытки политизировать вакцинацию от COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия осуждает попытки политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, в том числе вакцинацию населения.
По его словам, РФ готова активно сотрудничать со странами в целях повышения доступности вакцин для их граждан путем локализации производства.
В ходе видеообращения, показанного на заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, Мурашко сказал, что антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска «эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер», сообщает РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с 4 декабря стартует электронная запись на вакцинацию от коронавируса для работников сфер образования, здравоохранения и городских служб, передает Ura.ru.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, от чего зависят сроки снятия коронавирусных ограничений в столице и других регионах страны. По его мнению, вопрос вакцинации сейчас является одним из самых главных.
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