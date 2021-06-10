Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

Необходимо ускорить процесс формирования коллективного иммунитета к коронавирусу, так как угроза развития пандемии вируса сохраняется. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, сегодня уже можно вернуться к плановой повестке в сфере здравоохранения, но не забывать об угрозе развития пандемии.