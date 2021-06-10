Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

Необходимо ускорить процесс формирования коллективного иммунитета к коронавирусу, так как угроза развития пандемии вируса сохраняется. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, сегодня уже можно вернуться к плановой повестке в сфере здравоохранения, но не забывать об угрозе развития пандемии.

Ученый сравнил антитела при вакцинации «ЭпиВакКороной» и «Спутником V»

Ранее вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России наблюдается рост T-клеточного иммунитета. В настоящий момент в столице ведется исследование T-клеточного иммунитета. Ученые протестируют около десяти тысяч россиян. У граждан сопоставят данные антител, которые получат двумя разными способами. Исследователи ожидают рост T-клеточного иммунитета.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМинздрав
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