Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу
Необходимо ускорить процесс формирования коллективного иммунитета к коронавирусу, так как угроза развития пандемии вируса сохраняется. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, сегодня уже можно вернуться к плановой повестке в сфере здравоохранения, но не забывать об угрозе развития пандемии.
Ранее вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России наблюдается рост T-клеточного иммунитета. В настоящий момент в столице ведется исследование T-клеточного иммунитета. Ученые протестируют около десяти тысяч россиян. У граждан сопоставят данные антител, которые получат двумя разными способами. Исследователи ожидают рост T-клеточного иммунитета.
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