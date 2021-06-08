Вирусолог рассказал об увеличении T-клеточного иммунитета у россиян

В настоящий момент в столице ведется исследование T-клеточного иммунитета. Ученые протестируют около десяти тысяч россиян. У граждан сопоставят данные антител, которые получат двумя разными способами. Исследователи ожидают рост T-клеточного иммунитета.

Волчков отметил, что переболевшим и прошедшим вакцинацию россиянам не стоит носить маски. Он подчеркнул, что таким образом вырабатывается адаптивный иммунитет. По словам Волчкова, адаптивный иммунитет впервые проявится через 7-9 дней.

