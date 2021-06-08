Вирусолог рассказал об увеличении T-клеточного иммунитета у россиян

В России наблюдается рост T-клеточного иммунитета, сообщил «Известиям» вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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В настоящий момент в столице ведется исследование T-клеточного иммунитета. Ученые протестируют около десяти тысяч россиян. У граждан сопоставят данные антител, которые получат двумя разными способами. Исследователи ожидают рост T-клеточного иммунитета.

Волчков отметил, что переболевшим и прошедшим вакцинацию россиянам не стоит носить маски. Он подчеркнул, что таким образом вырабатывается адаптивный иммунитет. По словам Волчкова, адаптивный иммунитет впервые проявится через 7-9 дней.

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ФОТО: pixabay.com
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