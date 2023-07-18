Мурашко: Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для аборта
18 июля 202303:32
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает РИА Новости.
По словам главы Минздрава, на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме обсуждался вопрос ограничения продажи и перевод на предметно-личный учет препаратов для прерывания беременности. Мурашко отметил, что в этом году этот процесс надо завершить.
Ранее стали известны регионы с самыми высокими показателями по абортам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru