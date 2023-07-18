Мурашко: Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для аборта

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает РИА Новости.

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По словам главы Минздрава, на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме обсуждался вопрос ограничения продажи и перевод на предметно-личный учет препаратов для прерывания беременности. Мурашко отметил, что в этом году этот процесс надо завершить.

Ранее стали известны регионы с самыми высокими показателями по абортам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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