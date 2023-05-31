Останина отказалась поддерживать идею Волынец делать аборты только по ОМС
Депутат Нина Останина в разговоре с НСН назвала инициативу нарушением прав женщин.
Идея проводить аборты только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) нарушает права женщин, ведь право выбора есть у каждого. Об этом в беседе с НСН заявила председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к Нине Останиной с просьбой поддержать ее инициативу, согласно которой аборты были проводились только по системе обязательного медицинского страхования. Волынец пояснила, что аборты негативно влияют на здоровье, и приводят к бесплодию и гинекологических заболеваний у женщин.
«Это нарушение прав женщин. Любой запрет всегда чреват тем, что выход найдется. А кто, простите, будет контролировать это, и перед кем она будет отчитываться, и почему она должна делать это? Я не поддержу. Право выбора есть у каждого пациента, а в данном случае женщина – это пациент, которая обращается к тому врачу, которому доверяет. Не нравится ей муниципальная клиника, районная больница – она в таком случае обращается к частному врачу, это ее право. И ответственность несет частный врач. Не уполномоченный же будет нести ответственность за состояние здоровья этой женщины», - удивилась Останина.
Ранее основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал проводить аборты только в государственных клиниках.
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