Мурашко анонсировал испытания детской вакцины от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины для профилактики коронавируса у детей могут начаться в ближайшие два месяца, передает «Газета.ру».

Ранее Минздрав получил заявку центра имени Гамалеи на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

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Министр добавил, что специалисты оценили препарат «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским научным центром «Вектор», для использования лицами старше 60 лет. Результаты исследования будут направлены экспертам для оценки.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинаДетиКоронавирусМинздрав
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