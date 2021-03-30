Мурашко анонсировал испытания детской вакцины от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины для профилактики коронавируса у детей могут начаться в ближайшие два месяца, передает «Газета.ру».
Ранее Минздрав получил заявку центра имени Гамалеи на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Министр добавил, что специалисты оценили препарат «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским научным центром «Вектор», для использования лицами старше 60 лет. Результаты исследования будут направлены экспертам для оценки.
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