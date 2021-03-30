Мурашко анонсировал испытания детской вакцины от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины для профилактики коронавируса у детей могут начаться в ближайшие два месяца, передает «Газета.ру».

Ранее Минздрав получил заявку центра имени Гамалеи на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».