Мурашко: более 30 миллионов россиян получают вакцину от COVID-19 к лету

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о договоре на поставку 30 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом пишет «Телеканал 360».

Он отметил, что дополнительно возглавляемое им министерство заказало партии вакцины «ЭпиВакКорона». По словам министра, больше 30 миллионов человек будут вакцинированы от коронавируса к лету текущего года.

Минздрав заявил о завершении клинических испытаний вакцины «Спутник лайт»

Мурашко добавил, что около 60% взрослого населения России планирует вакцинироваться. При необходимости объемы производства вакцин увеличат.


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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияСпутникПандемияКоронавирусМинздрав
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