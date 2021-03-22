Мурашко: более 30 миллионов россиян получают вакцину от COVID-19 к лету
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о договоре на поставку 30 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом пишет «Телеканал 360».
Он отметил, что дополнительно возглавляемое им министерство заказало партии вакцины «ЭпиВакКорона». По словам министра, больше 30 миллионов человек будут вакцинированы от коронавируса к лету текущего года.
Мурашко добавил, что около 60% взрослого населения России планирует вакцинироваться. При необходимости объемы производства вакцин увеличат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru