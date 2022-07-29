Какие документы нужны для обследования в павильонах «Здоровая Москва»
900 тысяч анализов сдали посетители павильонов «Здоровая Москва», сообщила «НСН» главный врач городской поликлиники №109 Ефимова Анна.
За время работы в столичных парках павильонов «Здоровая Москва» в них проведено более 3 млн разнообразных медицинских манипуляций. Об этом сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный врач городской поликлиники №109 Ефимова Анна.
«В городских парках посетители павильонов «Здоровая Москва» за время их работы в этом сезоне сдали почти 900 тысяч анализов. При этом, важно отметить, что все результаты можно увидеть в электронно-медицинской карте. Благодаря этому важная медицинская информация не потеряется и будет доступна в любое время. Пройти такое обследование могут все желающие старше 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Из документов нужно взять московский полис ОМС и паспорт. Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения», - рассказала Ефимова.
В павильонах можно пройти более 10 исследований. Они направлены на диагностику сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других.
Ранее главный врач городской поликлиники N2 Наталья Шиндряева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жители столицы, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва».
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