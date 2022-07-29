Какие документы нужны для обследования в павильонах «Здоровая Москва»

За время работы в столичных парках павильонов «Здоровая Москва» в них проведено более 3 млн разнообразных медицинских манипуляций. Об этом сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный врач городской поликлиники №109 Ефимова Анна.

«В городских парках посетители павильонов «Здоровая Москва» за время их работы в этом сезоне сдали почти 900 тысяч анализов. При этом, важно отметить, что все результаты можно увидеть в электронно-медицинской карте. Благодаря этому важная медицинская информация не потеряется и будет доступна в любое время. Пройти такое обследование могут все желающие старше 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Из документов нужно взять московский полис ОМС и паспорт. Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения», - рассказала Ефимова.