Какие документы нужны для обследования в павильонах «Здоровая Москва»

900 тысяч анализов сдали посетители павильонов «Здоровая Москва», сообщила «НСН» главный врач городской поликлиники №109 Ефимова Анна. 

За время работы в столичных парках павильонов «Здоровая Москва» в них проведено более 3 млн разнообразных медицинских манипуляций. Об этом сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный врач городской поликлиники №109 Ефимова Анна.

«В городских парках посетители павильонов «Здоровая Москва» за время их работы в этом сезоне сдали почти 900 тысяч анализов. При этом, важно отметить, что все результаты можно увидеть в электронно-медицинской карте. Благодаря этому важная медицинская информация не потеряется и будет доступна в любое время. Пройти такое обследование могут все желающие старше 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Из документов нужно взять московский полис ОМС и паспорт. Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского департамента здравоохранения», - рассказала Ефимова.

«Появятся отклонения»: Россиян предупредили о вреде постановки диагноза с помощью интернета

В павильонах можно пройти более 10 исследований. Они направлены на диагностику сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других.

Ранее главный врач городской поликлиники N2 Наталья Шиндряева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жители столицы, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт мэра Москвы
ТЕГИ:МосквичиМедицинское ОбследованиеЗдравоохранениеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры