Врач посоветовала пройти диспансеризацию после COVID

Жители столицы, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва», рассказала Telegram-каналому «Радиоточка НСН» главный врач городской поликлиники N2 Наталья Шиндряева.

«Организована углубленная диспансеризация для тех, кто перенес COVID, а это очень большое число людей. В этом чек-апе более детальные исследования, которые направлены на выявление тех проблем со здоровьем, которыми осложнялся коронавирус: исследование функций щитовидной железы, печени, почек, свертывающей и противосвертывающей систем крови и обязательно жизненной емкости легких. При выявлении осложнений коллеги из телемедицинского центра помогают жителям записаться уже на дальнейшее, более углубленное исследование в поликлиники», - пояснила специалист.

Также бесплатное обследование может пройти любой желающий с московским полисом ОМС. Специалисты павильонов смогут выявить начальные стадии любого заболевания или оценить уже имеющиеся. По словам Шиндряевой, павильоны продолжают пользоваться спросом со времени старта проекта.

«В день, например, в павильоне у метро «Чертановкая» проходит от 70 до 100 человек. Жители за три года уже привыкли к локациям «Здоровой Москвы». Люди всегда шли активно, даже когда мы только устанавливали павильон, они уже спрашивали, когда откроется. Это удобно, это рядом. Все данные сразу попадают в электронную медкарту, никуда не пропадает. Они эти данные могут видеть у себя в личном кабинете на mos.ru», - отметила медик.

Проект «Здоровая Москва» существует третий год (в 2020 году не работал из-за эпидемии COVID). Павильоны находятся в парках и возле станций метро. Цель программы – раннее выявление неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. При ранней диагностике, правильном подборе терапии и работе с пациентом этими заболеваниями можно управлять, в длительной перспективе увеличить продолжительность жизни москвичей и снизить смертность. Для экономии времени пройти анкетирование можно на сайте mos.ru.

