Москвичам не рекомендуют проходить тест на антитела перед вакцинацией

В штабе отметили, что врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезней, при жизнеугрожающих состояниях. Медики могут отказать в вакцинации от коронавируса беременным женщинам, а также людям, которые переболели коронавирсом меньше полугода назад.

Наличие антител к коронавирусу противопоказанием к вакцинации не является, отметили в оперштабе.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки в столице на вакцинацию записались 60 тысяч горожан, что является рекордным значением. По данным СМИ, в столичных прививочных пунктах люди, желающие провакцинироваться, вынуждены стоять в многочасовых очередях.

