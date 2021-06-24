Москвичам не рекомендуют проходить тест на антитела перед вакцинацией
Перед вакцинацией от коронавируса врач-терапевт проводит стандартный осмотр, никаких специальных обследований, в том числе анализ на антитела, делать не нужно. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В штабе отметили, что врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических болезней, при жизнеугрожающих состояниях. Медики могут отказать в вакцинации от коронавируса беременным женщинам, а также людям, которые переболели коронавирсом меньше полугода назад.
Наличие антител к коронавирусу противопоказанием к вакцинации не является, отметили в оперштабе.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки в столице на вакцинацию записались 60 тысяч горожан, что является рекордным значением. По данным СМИ, в столичных прививочных пунктах люди, желающие провакцинироваться, вынуждены стоять в многочасовых очередях.
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