Детей в сопровождении взрослых будут пускать в кафе без QR-кодов

Детей в сопровождении взрослых в Москве будут пускать в кафе и рестораны без предъявления QR-кодов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина на его сайте.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусДетиКафе
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