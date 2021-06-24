Детей в сопровождении взрослых будут пускать в кафе без QR-кодов
24 июня 202110:28
Детей в сопровождении взрослых в Москве будут пускать в кафе и рестораны без предъявления QR-кодов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина на его сайте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru