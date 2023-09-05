Москва начнет испытывать медицинские нейросети стран ЕАЭС

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы теперь может проводить технические испытания и тестирование медицинских систем искусственного интеллекта с целью регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О новой возможности рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, благодаря этому, поставщики смогут получить разрешение на применение собственных разработок одновременно на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Такая опция даст возможность ускорить внедрение новых технологий в медицинскую практику. В свою очередь, пациенты смогут рассчитывать на более оперативную и качественную диагностику.