Москва начнет испытывать медицинские нейросети стран ЕАЭС
Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы теперь может проводить технические испытания и тестирование медицинских систем искусственного интеллекта с целью регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О новой возможности рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, благодаря этому, поставщики смогут получить разрешение на применение собственных разработок одновременно на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Такая опция даст возможность ускорить внедрение новых технологий в медицинскую практику. В свою очередь, пациенты смогут рассчитывать на более оперативную и качественную диагностику.
Как отметила Ракова, Москва уверенно входит в число мировых лидеров по внедрению сервисов искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Флагманом по внедрению ИИ в лучевую диагностику считается Центр диагностики и телемедицины Депзрава. Он четыре года назад стал базовой площадкой по проведению масштабного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. За это время там обработано более 10,5 миллиона исследований.
Столица РФ уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. С нынешнего года мегаполис впервые в стране ввёл специальный тариф на анализ маммографических исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦБ заявили о приближении инфляции в РФ к верхней границе прогноза
- Парламент Грузии отказался перенести День Победы на 8 мая
- Москва начнет испытывать медицинские нейросети стран ЕАЭС
- Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ФК «Факел»
- Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК
- В ЦБ допускают новое повышение ставки 15 сентября
- Армения отозвала постпреда страны в ОДКБ
- Правозащитная АНО «Белый Интернет» представила свою программу
- Путин заявил, что этнический еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма
- Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru